В Новосибирске женщина продает сундук с предсказаниями за 50 тыс руб

За 50 тысяч рублей жительница Новосибирска продает сундук с предсказаниями.

Как сообщает портал VN.ru, на сайте объявлений появилась информация о продаже сундуке, , в котором хранятся игральные карты и карты — более 200 штук.

Продавец уточнила, что собирала свою коллекцию почти 30 лет. За свой сундук она просит 50 000 рублей.

Жительница Новосибирска уверена, что любители карт оценят ее собственную коллекцию.

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