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общество

В Новосибирске женщина продает сундук с предсказаниями за 50 тыс руб

Фото: сайт объявлений

За 50 тысяч рублей жительница Новосибирска продает сундук с предсказаниями.

Как сообщает портал VN.ru, на сайте объявлений появилась информация о продаже сундуке, , в котором хранятся игральные карты и карты — более 200 штук.

Продавец уточнила, что собирала свою коллекцию почти 30 лет. За свой сундук она просит 50 000 рублей.

Жительница Новосибирска уверена, что любители карт оценят ее собственную коллекцию.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске продают квартиру с собственным лифтом за 135 млн руб

#объявление
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Валерия Митрохина
Журналист

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