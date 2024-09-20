В Новосибирской области новым главой минстроя может стать Дмитрий Богомолов

Министром строительства Новосибирской области может быть назначен Дмитрий Богомолов. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в правительстве региона.

В Минстрое и правительстве официальных комментариев по этому поводу не дали. Отметим, что назначения объявляет губернатор.

Для утверждения кандидатуры министра необходимо согласование с депутатами Законодательного собрания. Вопрос о назначении на должность министра строительства в повестку ближайшей сессии, запланированной на 26 сентября, не включен, но может быть добавлен в начале заседания.

Бывший министр Алексей Колмаков подал в отставку 20 августа. Временно исполняет обязанности министра его заместитель Дмитрий Тимонов. Ранее источники не исключали, что именно он может возглавить ведомство.

Дмитрий Богомолов в настоящее время занимает пост заместителя министра строительства, на который был назначен 21 декабря 2022 года. До этого он возглавлял региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и продолжил заниматься вопросами дольщиков в новой должности. Также Богомолов курировал восстановительные работы в ЛНР.