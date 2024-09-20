В Новосибирскую область идет потепление до +22 градусов

Прогноз погоды на выходные в Новосибирской области.

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» представили прогноз погоды на ближайшие дни. В субботу, 21 сентября, ночью ожидается похолодание до +5, +10 градусов, местами возможны заморозки до −1 градуса. Днём температура поднимется до +16, +21 градусов, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, порывы до 14 м/с.

В ночь на воскресенье, 22 сентября, температура воздуха составит +4, +9 градусов, осадков не ожидается. Днём температура повысится до +17, +22 градусов, ветер юго-западный, порывы до 15 м/с.

В ночь на понедельник, 23 сентября, температура будет в пределах +8, +13 градусов, местами до +2, +7 градусов. Днём температура поднимется до +11, +16 градусов, местами — до +21 градуса. Ожидаются небольшие дожди, ветер западный с порывами до 18 м/с.