Вице-спикер Госдумы Чернышов выступил с предложением выплачивать россиянам 13-ю пенсию

В Государственной Думе поступило предложение выплачивать россиянам 13-ю пенсию.

В Государственной Думе планируют обсудить возможность выплаты так называемой «13-й пенсии» пенсионерам. По словам вице-спикера Бориса Чернышова, соответствующий законопроект будет внесен в Думу до конца года. Об этом сообщают РИА Новости.

Он объяснил, что законопроект направлен на то, чтобы компенсировать повышенный уровень инфляции тем гражданам России, которые находятся в наиболее уязвимом положении, включая пенсионеров.

«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится еще более востребованным», — сказал вице-спикер.

Как уточнил Чернышов, предполагается, что размер тринадцатой пенсии будет одинаков для всех пенсионеров.

Напомним, что имя выдающегося ученого присвоят бердской школе №9 в Новосибирской области.