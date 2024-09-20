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общество

Врач Головчанская назвала продукты, повышающие риск развития рака кишечника

Freepik, authors: mi-vir

Так, по ее словам, в этот перечень входит переработанное мясо.

Гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Головчанская рассказала в беседе с «Газета.Ru» о продуктах, которые повышают риск развития рака кишеничка. Так, по ее словам, в этот перечень входит переработанное мясо.

Кроме того, риски повышают употребление алкоголя, курение и несбалансированное питание. Врач советует ограничить употребление колбасы, бекона, ветчины и другого копченого, соленого, ферментированного мяса.

Вдобавок, как подчеркнула медик, нельзя допускать дефицита клетчатки — пищевых волокон из овощей, фруктов, ягод, орехов и цельных зерен.

Напомним, онколог Шорина рассказала о возможных рисках при доброкачественных опухолях.

#рак #врач
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Дарья Бочкун
журналист

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