Врач Головчанская назвала продукты, повышающие риск развития рака кишечника

Так, по ее словам, в этот перечень входит переработанное мясо.

Гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Головчанская рассказала в беседе с «Газета.Ru» о продуктах, которые повышают риск развития рака кишеничка. Так, по ее словам, в этот перечень входит переработанное мясо.

Кроме того, риски повышают употребление алкоголя, курение и несбалансированное питание. Врач советует ограничить употребление колбасы, бекона, ветчины и другого копченого, соленого, ферментированного мяса.

Вдобавок, как подчеркнула медик, нельзя допускать дефицита клетчатки — пищевых волокон из овощей, фруктов, ягод, орехов и цельных зерен.

Напомним, онколог Шорина рассказала о возможных рисках при доброкачественных опухолях.