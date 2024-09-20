Всемирный день чистоты: жителям Новосибирска рассказали о полезных экопривычках

В рамках Всемирного дня чистоты МТС Банк напоминает жителям Новосибирска о полезных экопривычках и предлагает внести свой вклад в решение экологических проблем.

Всемирный день чистоты – хорошая возможность пересмотреть свой образ жизни и внедрить в нее простые экопривычки. Например, принять участие в уборке леса или парка рядом с домом. Для этого достаточно взять перчатки и мусорный пакет. Можно посмотреть городские общественные инициативы и принять участие в субботнике в команде единомышленников. Можно начать с себя и своего дома – перебрать ненужные вещи, сдать их на переработку или нуждающимся.

Согласно данным ООН, каждый год более 270 млн тонн пластиковых товаров-однодневок становится мусором, из которых 12 млн тонн попадает в океан. В среднем человек съедает пять граммов микропластика в неделю. Столько же весит пластиковая карта, от которой вы можете отказаться, сделав выбор в пользу виртуальной.

Банк уделяет большое внимание экологии и регулярно проводит различные инициативы. Например, летом банк провел акцию совместно с фондом «Красивые дети в красивом мире» по предотвращению пожаров на территории старейшего памятника природы, Раифского леса, и минимизации ущерба для уникальных животных, живущих там.

Решению экологических проблем уделяют внимание множество благотворительных организаций. Банк призывает совершать пожертвования только в проверенные экофонды. Для этого достаточно перейти в раздел «Платежи», затем «Пожертвования». Далее в поисковой строке ввести название фонда.

Подборка экофондов от МТС Банка:

·БФ «Красивые дети в красивом мире» реализует программу «Красивый мир», направленную на сохранение природных объектов и заповедников.

·БФ «Второе дыхание» развивает инфраструктуру сбора ненужной одежды, передает ее нуждающимся, перерабатывает или продает.

·Проект «Большая Байкальская тропа» создает экологическую и доступную инфраструктуру на побережье Байкала.