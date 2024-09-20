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общество

Жителя Новосибирской области, нашедшего взрывчатку, отправили в колонию на 6,2 года

Фото: Сиб.фм

6 лет и 2 месяца колонии получил новосибирец за приобретение и хранение взрывчатки.

Мужчину, проживающего в Коченевском районе региона, приговорили к заключению в колонии особого режима за незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и устройств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, летом прошлого года сибиряк на участке в селе Крутологово обнаружил пакет, в котором лежал электродетонатор мгновенного действия и маломощное взрывное устройство — новосибирец решил забрать находку себе.

В результате суд вынес обвинительный приговор и назначил виновному 6,2 года лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске житель Узбекистана расчленил знакомого

#суд
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Валерия Митрохина
Журналист

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