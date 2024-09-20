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общество

Жителям Новосибирска рассказали о приметах на Луков день 20 сентября

Фото: pexels.com

Что следует делать на Луков день: рассказали новосибирцам.

Как сообщает портал АиФ Новосибирск, сегодня, 20 сентября, отмечается Луков день. Известно, что в этот день православная церковь вспоминает преподобного Луку Глубокореченского, а также начинается Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Главной традицией в этот день являлось класть лук во все приготовленные блюда.

“Хозяйки готовили блины и оладьи с луком, варили супы и жарили картофель с луком и грибами”, — уточнили на портале.

Ранее Сиб.фм писал, что под Шерегешем произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Валерия Митрохина
Журналист

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