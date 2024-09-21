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общество

Биолог из Новосибирска Петрожицкая объяснила нашествие мошек осенью

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирской области столкнулись с нашествием насекомых.

В последние дни в регионе наблюдается активизация насекомых: мошек, мух и божьих коровок. Биолог Людмила Петрожицкая поделилась своими наблюдениями о том, с чем это может быть связано.

Как рассказала биолог, в Новосибирске чаще всего можно увидеть двукрылых мух. В настоящее время эти насекомые активно готовятся к зиме.

По словам эксперта, они ищут подходящие укрытия, где смогут переждать холодное время года в ожидании весны. Об этом пишет VN.ru.

Напомним, что новосибирский агроном рассказал, когда лучше сажать озимый чеснок.

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Нина Раневская
Журналист

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