Биолог из Новосибирска Петрожицкая объяснила нашествие мошек осенью

Жители Новосибирской области столкнулись с нашествием насекомых.

В последние дни в регионе наблюдается активизация насекомых: мошек, мух и божьих коровок. Биолог Людмила Петрожицкая поделилась своими наблюдениями о том, с чем это может быть связано.

Как рассказала биолог, в Новосибирске чаще всего можно увидеть двукрылых мух. В настоящее время эти насекомые активно готовятся к зиме.

По словам эксперта, они ищут подходящие укрытия, где смогут переждать холодное время года в ожидании весны. Об этом пишет VN.ru.

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