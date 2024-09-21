«Дом превратился в пепелище»: появились кадры последствий пожара на улице Крестьянской в Новосибирске

20 сентября в Новосибирске на улице Крестьянской произошел пожар в частном секторе.

Жители соседней улицы Николая Островского рассказали Сиб.фм, что из окон жилого комплекса видели, как горит частный сектор.

Также, по словам горожан, пожарные некоторое время не могли проехать к месту происшествия из-за припаркованных машин. Сибиряки, заметив это, стали выходить из домов и стучать по авто, чтобы сработала сигнализация.

Кроме того, жители Новосибирска, стремясь помочь пожарным, самостоятельно отогнали свои автомобили.

По сообщению краевого управления МЧС, сигнал о пожаре был получен в 21:42 по местному времени. К 22:22 огонь удалось локализовать, а открытое горение было прекращено в 22:37. Полное тушение пожара завершилось в 01:03 21 сентября.

В результате происшествия семья Зайковых осталась без крыши над головой.

Подробнее о пожаре можно прочитать в материале Сиб.фм.