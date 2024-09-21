«Дома сгорели дотла»: в Новосибирске опубликованы кадры страшного пожара

В Новосибирске горят дома в частном секторе в Дзержинском районе. Пожарные и скорая не могут подобраться к очагу.

Об этом Сиб.фм сообщили жители ул. Николая Островского. По их словам, из окна жилкомплекса видно, как горит частный сектор.

Пожар произошел около полуночи. Над городом поднялся огромный столб дыма. Судя по кадрам, на ул. Крестьянской горят несколько частных домов.

«Пожарные и медики не могут подобраться к очагу возгорания. Мужчины руками машины двигают, чтобы можно было проехать. Ужасное зрелище, дома сгорели дотла», — сообщают жители ул. Николая Островского.

На момент публикации не удалось получить оперативный комментарий о причинах возгорания. Сиб.фм следит за развитием событий.