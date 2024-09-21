Губернатор утвердил нового министра строительства Новосибирской области Богомолова

Очередные кадровые перестановки произошли в Новосибирской области. Заместитель главы регионального минстроя Дмитрий Богомолов возглавил ведомство.

По данным источника в правительстве, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал имя нового главы ведомства, однако официально его назначить может только Заксобрание. На ближайшей сессии депутатов его должны утвердить.

Напомним, после увольнения Алексея Колмакова с поста главы ведомства его обязанности временно возложены на первого замминистра Дмитрия Тимонова.

Дмитрий Богомолов работает в региональном правительстве несколько лет. Был заместителем министра Новосибирской области. В его обязанности входило решение вопроса обманутых дольщиков и курирование возведение жилья на новых территориях России. Ранее он руководил Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области и ЖСК «Успех».

В августе этого года стало известно об отставки главы минстроя Алексея Колмакова. Через месяц в ведомстве произошел скандал с арестом начальника контрактной службы министерства Ольги Колмаковой. Её обвинили в коррупции и лоббировании интересов коммерческой организации.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью бывшего министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.