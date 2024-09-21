Как в Новосибирске встретили Рождество Пресвятой Богородицы. Фоторепортаж

21 сентября в церковном календаре отмечается один из самых важных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. В народе этот день получил название Малая Пречистая.

Согласно легендам, у одной благочестивой пары из Иерусалима долгое время не было детей. Однажды к ним явился ангел, который сообщил, что вскоре о их потомстве будут говорить по всему миру. Спустя девять месяцев у Анны родилась дочь, которую назвали Марией.

На Руси этот день был также связан с древним праздником Осенины, когда завершались полевые работы и люди встречали осень. В народных традициях Богородицу почитали как покровительницу матерей и символ плодородия. Часто образ земли ассоциировался с образом Богоматери.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж с церковного праздника.