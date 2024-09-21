Новосибирский агроном рассказал, когда лучше сажать озимый чеснок

Сезон сбора урожая подходит к концу, и дачники начинают посадку озимого чеснока.

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев рассказал, как правильно подготовить почву и хранить чеснок. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

По словам агронома, в начале сентября следует подготовить участок для посадки чеснока и лука, выбрав новое место и перекопав почву с добавлением компоста или минеральных удобрений. Посадку нужно завершить в конце сентября – начале октября.

Для хранения чеснока Мармулев рекомендует предварительно его просушить, не обрезая сразу, и хранить в укрытии, защищенном от влаги. Чеснок следует убирать с грядки сразу после того, как начинают лопаться сигнальные стрелки, чтобы избежать порчи плодов. Хранить чеснок лучше в прохладных местах, предварительно промыв и очистив его от земли.