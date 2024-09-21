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проиcшествия

Очевидцы силой отодвигали авто для проезда скорой во время крупного пожара в Новосибирске

Фото предоставлено читателями Сиб.фм

Очевидцы пожара в Дзержинском районе рассказали детали происшествия.

Во время возгорания частных домов 20 сентября в Дзержинском районе очевидцам пришлось силой отодвигать припаркованный автомобиль, чтобы проехала скорая помощь. Об этом Сиб.фм сообщили жители ЖК «Галактика», которые стали свидетелями происшествия.

«Женщина в халате бегала. Сильно кричала. Может ее дом. Но ужас. Все сгорело дотла. Мужчины стояли на крыше дома рядом, поливали свой», — рассказывают очевидцы пожара.

Уточняется, что ЧП произошло по ул. Крестьянской.

Фото Очевидцы силой отодвигали авто для проезда скорой во время крупного пожара в Новосибирске 2

Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий.

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Александр Борисов
журналист

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