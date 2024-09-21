Опубликованы фото 100 бойцов СВО из Новосибирска в двухлетнюю годовщину мобилизации

21 сентября 2022 года был издан указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации в Российской Федерации.

В соответствии с указом, планировалось призвать около 300 тысяч резервистов, преимущественно тех, кто имеет боевой опыт.

Два года спустя, несмотря на то что активная фаза мобилизации завершилась к концу октября 2022 года, указ о завершении мобилизации и приказ о демобилизации призванных резервистов не были опубликованы. Некоторые из призванных продолжают находиться на службе в зоне специальной военной операции (СВО).

Издание «МК в Новосибирске» собрало истории ста земляков, которые выполнили свой долг по защите Родины после сентября 2022 года. Каждый из них имеет уникальную историю, рассказанную родственниками, друзьями, коллегами или сослуживцами.

Алексей Буслаев, Краснозерский район

27-летний Алексей Буслаев погиб на Украине 26 августа 2022 года. Он служил по контракту в армии.

Фото сайта "Za Победу"

Петр Леонов, Венгеровский район

48-летний отец троих детей отправился на спецоперацию добровольцем. Как сам сказал, "чтобы прикрыть молодых парней". В зоне спецоперации получил позывной "Молодой".

Фото администрации Венгеровского района

Александр Смердов, Ордынский район

33-летний житель села Новопичугово Ордынского района Новосибирской области Александр Смердов.

Фото администрации Ордынского района

Роман Кулешов, Баганский район

В зоне специальной военной операции Роман находился около пяти месяцев. Парень вырос без отца и говорил, что армия стала для него школой жизни

Фото администрации Баганского района

Александр Дулин, Краснообск

29-летний ефрейтор Александр Дулин из Новосибирской области служил наводчиком-оператором боевых машин пехоты.

Фото администрации р.п. Краснообск

Григорий Макаров, Новосибирск

Григорию Макарову 40 лет. Его призвали на армейскую службу в рамках частичной мобилизации. До этого он работал в административно-хозяйственном отделе института

Фото ИНГГ СО РАН

Шамиль Каримов, Барабинский район

37-летний житель Барабинского района ушел в зону СВО добровольцем 1 декабря 2022 года, служил гранатометчиком стрелковой роты. У Шамиля жена и пятеро детей.

Фото со страницы Константина Терещенко / ВК

Денис Цеценко, Кыштовский район

Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Владимир Чепрасов, Сузунский район

Фото администрации Сузунского района

Антон Сниткин, Бердск

42-летнего жителя Бердска мобилизовали в сентябре 2022 года.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Замир Гареев, Кыштовский район

29-летний Замир Гареев до участия в СВО служил в различных частях на Северном Кавказе.

Фото администрации Кыштовского района

Максим Бабьяк, Купинский район

Максим родился в деревне Рождественка, там же учился в школе. После девяти классов ушел служить в армию. Затем отправился добровольцем в зону СВО.

Фото администрации Купинского района

Дмитрий Крюков, Сузунский район

Дмитрий командовал танковой ротой.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Вячеслав Кевиш, Новосибирск

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Андрей Болдырев, Новосибирск

Сержант Болдырев награжден Орденом Мужества, медалью "Участнику военной операции в Сирии" и юбилейным знаком за военную службу.

Фото АСТ-54 / ВК

Евгений Машуков, Куйбышевский район

31-летний уроженец Куйбышевского района Евгений Машуков окончил 9 классов куйбышевской школы-интерната, после обучался в ПУ-89 на отделении механизации, активно занимался спортом, выступал на различных соревнованиях.

Фото администрации Куйбышевского района

Дмитрий Глущенко, Карасук

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Денис Рубан, Краснозерский район

Уроженец Краснозерского района Денис отслужив в армии по призыву, был вновь призван на военную службу в 2022 году в рамках частичной мобилизации.

Фото администрации Краснозерского района

Николай Кудрявцев, Сузунский район

Николай не стал дожидаться частичной мобилизации, а отправился участвовать в спецоперации добровольно. Военнослужащий спас боевых товарищей, за что был представлен к государственной награде.

Фото администрации Сузунского района

Сергей Рыжавский-Левченко, Колывань

В зону СВО Сергей попал в ноябре 2022 года.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Константин Семенов, Чулымский район

Константин родился и вырос в Чулыме. Участвовал в чеченской кампании. В сентябре 2022 года был мобилизован на СВО. Будучи многодетным отцом, он мог отказаться от призыва, но он решил защитить Родину еще раз.

Фото "Чулымской газеты"

Хомиджон Софуев, Новосибирск

Проходил службу по контракту в качестве сапера.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Андрей Сыздыков, Куйбышевский район

Андрей отучился в Венгеровской средней школе №1 и Куйбышевском политехническом колледже по специальности "Мастер отделочных и строительных работ".

Фото администрации Куйбышевского района

Павел Тимошин, Кочковский район

Фото газеты "Степные зори"

Александр Троегубов, Кыштовский район

Отправился в зону СВО добровольцем. В зоне СВО боец с позывным "Кормилец" служил пулеметчиком на артемовском направлении.

Фото администрации Кыштовского района

Андрей Зенин, Северный район

Знакомые отзываются о нем как о честном отзывчивом парне, который всегда помогал, занимался в патриотическом клубе.

Фото администрации Северного района

Александр Филимонов, Каргатский район

Александр служил на передовой в качестве стрелка. До отправки в зону СВО Александр работал в местном ЖКХ.

Фото администрации Каргатского района

Денис Волин, Новосибирск

Священнослужитель из Новосибирска Денис Волин в ноябре 2022 года повез гуманитарный груз в зону спецоперации и, увидев обстановку на месте, решил остаться для поддержания духа военных казаков.

В январе 2023 года священник помогал выносить раненных с поля боя.

Денис Волин переехал с семьей из Риги в Новосибирск, когда ему было четыре года. Он вырос в Сибири и прошел воцерковление в мужском монастыре в Новосибирской области.

Фото предоставлено Шуйской епархией

Сергей Корнеев, Новосибирск

Сергей много лет служил в армии по контракту. Он прошел суровые испытания и был опытным военным.

Фото ТОС "Нижняя Ельцовка"

Андрей Степанов, Бердск

Андрей заключил контракт на армейскую службу в октябре прошлого года и отправился в зону СВО.

Друзья и знакомые Андрея характеризуют его как отзывчивого и доброго человека, оптимизм и жажда к жизни которого увлекали окружающих.

Фото администрации Бердска

Сергей Светлаков, Краснозерский район

У Сергея был хороший опыт боевых действий в горячих точках, после срочной службы он заключил контракт и воевал в Чечне. В зону проведения СВО Светлаков отправился добровольцем в ноябре 2022 года.

Фото администрации Краснозерского района

Евгений Котельников, Черепановский район

Евгений участвовал в Чеченской кампании, воевал в Сирии. Награжден медалью "За отвагу" и Краповым беретом.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Петр Деревягин, Черепановский район

Фото администрации Черепановского района

Андрей Канавец, Купинский район

Андрей Канавец родился в 1983 году. Жил и работал в Купино. В зону СВО мужчина попал в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Фото администрации Купинского района

Максим Березовский, Болотнинский район

25-летний механик-водитель Максим Березовский служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Петр Клименко, Чистоозерный район

Петр родился в деревне Романовка. После окончания школы служил в вооруженных силах.

Фото "Подслушано в Чистозерном районе" / ВК

Дмитрий Шерстнев, Карасук

В Карасуке в феврале простились с 43-летним Дмитрием Шерстневым, который погиб на СВО.

Дмитрий работал помощником машиниста, слесарем, также ездил на работу вахтами. В октябре 2022 года сибиряк был призван в рамках частичной мобилизации, где служил стрелком мотострелкового взвода. 2 февраля 2023 года Дмитрий погиб, прощание с ним прошло 11 февраля.

Фото газеты "Наша жизнь"

Вячеслав Тертых, Карасук

Вячеслав родился в Карасуке в многодетной семье, учился в школе №9. Посещал военно-патриотический клуб "Флагман", занимался боксом. По состоянию здоровья сибиряк не прошел срочную службу. Однако с началом СВО не остался в стороне и пошел на фронт добровольцем. В зону СВО прибыл 29 октября 2022 года.

Скриншот из видео на странице Вячеслава в ВК

Андрей Сумин, Бердск

Уроженец Татарска переехал в Бердск в 2015 году. Вел здоровый образ жизни, занимался спортом.

Как сообщили в администрации города, на спецоперацию он ушел в октябре 2022 года добровольцем.

Фото администрации Бердска

Александр Самойлов, Убинский район

Александр родился в селе Черный Мыс 27 августа 1989 года. В 2022 году был призван в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации. 27 октября отправился на службу в качестве разведчика-санитара разведроты в звании рядового.

Фото администрации Убинского района

Захар Бурков, Искитим

Фото администрации Искитимского района

Евгений Хижников, Кочковский район

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Павел Пашкевич, Новосибирск

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Анатолий Зоркин, Баганский район

Анатолий родом из Казахстана. Когда ему было пять лет, умерла мама. На воспитание ребенка взяли бабушка с дедушкой из села Савкино Баганского района. В 2020 году был призван на срочную службу. Затем вернулся в Казахстан. В ноябре 2022 года отправился на СВО в качестве добровольца.

Фото "Степные зори" / ВК

Иван Павлюченко, Краснозерский район

Ивану было 40 лет, на СВО он в октябре 2022 года.

Фото со страницы главы Краснозерского района Оксаны Семеновой / ВК

Артем Ведерников, Искитим

Военнослужащий отправился в зону СВО в ноябре 2022 года.

Фото администрации Искитима

Александр Квашнин, Барабинский район

Фото предоставлено Константином Терещенко

Виктор Фурсов, Здвинский район

Все знакомые отзываются о нем как о серьезном и трудолюбивом человеке.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Алексей Девин, Бердск

Алексей Девин родился в Бердске 26 августа 1986 года. После школы окончил НВВКУ.

Фото администрации Бердска

Александр Портнов, город Обь

В начале 2000-х годов Александр получил боевой опыт на Северном Кавказе. В зоне СВО был замкомандира взвода роты управления мотострелкового полка.

Фото "Аэро-сити"

Евгений Буторин, Мошковский район

Фото "Мошковская новь"

Иван Юрьин, Мошковский район

Фото "Мошковская новь"

Роман Томилов, Куйбышевский район

26 сентября 2022 года его призвали на СВО в рамках мобилизации.

Фото администрации Куйбышевского района

Максим Приголовкин, Чулым

Он отправился добровольцем на СВО в ноябре 2022 года.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Александр Бондарев, Баганский район

В ВС РФ летчик из Баганского района прослужил 25 лет, до спецоперации на Украине участвовал в вооруженном конфликте в Сирии.

Фото предоставлено Алексеем Бондаревым

Алексей Зиневич, Барабинский район

Алексей добровольно отправился в зону спецоперации на Донбасс.

Фото общественной приемной Барабинска

Максим Зырянов, Бердск

Максим переехал в Бердск из Красноярского края и трудился в строительном магазине. Летом 2022 года заключил контракт на военную службу и уехал в зону СВО.

Фото администрации Бердска

Алексей Гундин, Куйбышевский район

В зону СВО Гундин был призван в рамках частичной мобилизации 26 октября 2022 года. До мобилизации Алексей более 6 лет проработал звукооператором во Дворце культуры имени В.В. Куйбышева.

Фото "Культурно-досуговый комплекс" / ВК

Алексей Шевцов, Колыванский район

В октябре 2022 года 44-летний учитель оставил работу в школе и отправился на передовую.

Фото газеты "Трудовая правда"

Александр Шапошников, Барабинский район

Александр окончил железнодорожное училище, работал в Локомотивном депо станции Барабинск. Был мобилизован 26 сентября 2022 года вместе со своим братом-близнецом Николаем.

Фото администрации Барабинского района

Федор Барчан, Барабинский район

51-летний Федор Барчан, несмотря на возраст, не мог остаться в стороне от происходящего, отправился на СВО добровольцем.

Фото администрации Барабинского района

Юрий Оричак, Бердск

Ранее Юрий Оричак участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии.

Фото администрации Бердска

Александр Никитин, Северный район

Александр родился 14 декабря 1982 года. После окончания школы отучился в СПТУ-91, а затем два года отслужил в армии.

Фото "Северной газеты"

Евгений Автушков, Сузунский район

Фото администрации Сузунского района

Алексей Шичкин, Северный район

Алексей родился в селе Северное, в армии служил по контракту в звании прапорщика.

Фото администрации Северного района

Вячеслав Щербинин, Куйбышевский район

46-летний мужчина отправился в зону СВО добровольцем.

Роман Судак, Коченевский район

Роман Судак родился в 1998 году. В 2016 был призван в армию и решил связать жизнь в военной службой. Был награжден медалями "За отвагу" и "За особые отличия".

Фото со страницы главы Коченевского района Евгения Антипова / ВК

Андрей Сараев, Ордынский район

34-летнего сержанта Андрея Сараева призвали в рамках частичной мобилизации 25 сентября 2022 года.

Фото администрации Ордынского района

Леонид Глинский, Ордынский район

Рядовой Леонид Глинский был призван в один день с Андреем Сараевым.

Фото администрации Ордынского района

Алексей Акатов, Бердск

Алексей родился 30 декабря 1998 года в селе Раздольное. В зону СВО отправился добровольцем.

Фото администрации Бердска

Евгений Дамм, Чулымский район

Евгений Владимирович Дамм родился 20 сентября 1980 года в многодетной благополучной семье. Соседи и одноклассники вспоминают его как доброго, хорошо воспитанного, спокойного, неконфликтного парня. Учился хорошо, активно участвовал в спортивных мероприятиях школы.

После начала спецоперации Евгений отправился на защиту жителей Донбасса.

Фото "Чулымской газеты"

Алексей Махмутов, Бердск

В сентябре 2022 года Алексей был призван на военную службу по мобилизации.

Фото администрации Бердска

Максим Тареев, Бердск

Максим родился в Сахалинской области 22 июня 1993 года, в 2005 году его семья переехала в Бердск. После окончания лицея молодой человек проходил службу в армии, а после поступил в Абаканское училище. В зону СВО отправился добровольно в ноябре 2022 года.

Фото администрации Бердска

Андрей Белов, Кочковский район

Андрей родился 15 сентября 1994 года. После окончания средней школы прошел службу в армии на Дальнем Востоке. Затем работал водителем КАМАЗа на местном сельхозпредприятии. В октябре 2022 года добровольцем отправился на спецоперацию.

Фото газеты "Степные зори"

Виталий Диулин, Ордынский район

Виталий родился в 1985 году в селе Вагайцево. Служил в пограничных войсках, о чем говорит зеленый берет.

Фото администрации Ордынского района

Николай Ивлев, Куйбышевский район

Фото администрации Куйбышевского района

Александр Милованов, Краснозерский район

Александр родился и вырос в Краснозерском районе. После школы он отправился в армию. На протяжении 25 лет сибиряк служил на флоте. На Донбасс Александр отправился добровольцем.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Сергей Кирющенко, Сузунский район

Сергей Кирющенко в 1990 году переехал в Новосибирск из Белоруссии. После школы прошел срочную службу, а затем, уже будучи кадровым военным, принимал участие в выполнении боевых задач на Северном Кавказе в качестве гранатометчика. В 2009 году с супругой и детьми переехал в Сузунский район.

В зону спецоперации боец ушел в звании младшего сержанта.

Фото администрации Сузунского района

Максим Беляков, Чановский район

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Денис Семенов, Новосибирск

Денис окончил школу в Новосибирске и пытался поступить в театральное училище. После того, как стать студентом театрального училища не удалось, уехал в Петербург.

В Санкт-Петербурге Денис публиковал свои стихи и рецензии на фильмы, работал на радио "Вышка", учился в Институте кинематографии и театра. Немало произведений посвятил детям Донбасса, переживал за судьбу региона.

Перед Новым годом Семенов побывал в зоне СВО: отвез гуманитарную помощь и поиграл для бойцов на гитаре. После этого подписал контракт с Минобороны и добровольно отправился сражаться в качестве штурмовика.

Фото "Уголок памяти Дениса Семенова (Джулиана)" / ВК

Валерий Семочкин, Сузунский район

В сентябре 2022 года добровольно заключил контракт на военную службу с целью участия в специальной военной операции. Служил в мотострелковом отделении.

Фото администрации Сузунского района

Николай Беляев, Коченево

34-летний Николай Беляев из Коченево до ухода на военную службу работал электромонтажником.

В октябре 2022 года Николая призвали на службу в рамках частичной мобилизации.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Сергей Линейцев, Черепановский район

Фото администрации Черепановского района

Антон Тарасенко, Коченевский район

Антон родился 12 мая 1990 года в Коченево, окончил школу №13. В 2010 году был призван на срочную службу, а после остался в армии по контракту.

Фото администрации Коченевского района

Евгений Кравчук, Бердск

В составе 67 отдельной бригады специального назначения ГРУ Евений принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в мероприятиях, связанных с защитой прав граждан Крыма в период присоединения республики к России.

Фото администрации Бердска

Степан Сынах, Новосибирск

Известный страйкболист из Новосибирска, основатель страйкбольно-ролевого проекта "Хозяева Зоны" отправился на СВО осенью 2022 года.

Дмитрий Севрюгин, Каргат

В мае 2023 года в Каргате в последний путь проводили военнослужащего Дмитрия Севрюгина.

Информации о погибшем бойце немного. Известно, что мужчина служил в зоне СВО и погиб при выполнении боевых задач.

Фото администрации Каргатского района

Денис Коркин, Чановский район

Денис Коркин родился 15 мая 1996 года в поселке Подтесово Красноярского края, позже переехал в Покровский сельсовет Чановского района Новосибирской области.

После окончания колледжа Дениса призвали в ряды Вооруженных сил РФ, откуда он вернулся младшим сержантом. В марте 2023 года заключил контракт для участия в СВО.

Фото администрации Чановского района

Даниил Стародубцев, Куйбышевский район

Даниил родился и окончил школу в селе Константиновка, после школы получил профессию сварщика и работал пожарным. За добросовестную службу был награжден ведомственными наградами.

В октябре 2022 года Даниил был мобилизован для участия в СВО.

Фото администрации Куйбышевского района

Дмитрий Венский, Обь

В зону СВО боец отправился в марте 2022 года, подписав контракт с Минобороны. На СВО служил связистом на передовой.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Руслан Нальгиев, Бердск

Родился боец 30 июня 1992 года. После окончания школы пошел в казачий кадетский корпус, а затем отправился проходить срочную службу в железнодорожных войсках.

В зоне спецоперации Руслан Нальгиев уехал в июне 2023 года, после того, как подписал контракт.

Фото "Бердск-онлайн"

Сергей Григорьев, Венгеровский район

13 июля 2023 года при исполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Сергей Викторович Григорьев. Погибшему бойцу было 47 лет.

Фото "Венгеровской газеты"

Давид Гнездовский (Дава), Кыштовский район

С 2022 по 2023 год Давид служил в Росгвардии, а в марте 2023 года отправился старшим снайпером в зону СВО в составе Отдельной дивизии специального назначения "Ветераны" под позывным "Дава".

Фото газеты "Правда Севера"

Анатолий Косьянов, Венгеровский район

Фото администрации Венгеровского района

Александр Стерликов, Усть-Тарка

Был призван на службу в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Вместе с ним в зону боевых действий отправились два сотрудника его предприятия.

Известно, что боец во время службы активно сотрудничал с волонтерами, журналистами, местной администрацией.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Алексей Тарачков, Краснозерский район

Алексей родился в Казахстане. В 1981 году вместе с семьей переехал в Краснозерский район в село Успенка, после чего отправился в Красный Хутор. Учился Тарачков в школе №1 в Краснозерском районе, потом его призвали в пограничные войска. После службы он женился и вырастил двоих детей, работал сборщиком мебели.

Фото со страницы главы администрации Оксаны Семеновой / ВК

Алексей Березин, Колыванский район

Александр Березин рос с тремя братьями и сестрой в теплой и дружной обстановке. В 2003 году после окончания Боярской СОШ парень прошел службу в армии, а затем обосновался в поселке Колывань, где создал семью.

Фото "Новосибирск скорбит" / ВК

Виталий Курицын, Ордынский район

Известно, что 44-летнего сибиряка призвали к оружию в рамках частичной мобилизации в ноябре 2022 года.

Фото администрации Ордынского района

Николай Шачнев, Барабинский район

Боец родился а Барабинске, окончил школу №93 и железнодорожное училище. Далее пошел служить в армию и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В конце июня 2023 года Шачнев добровольцем отправился в зону СВО.

Фото "Барабинский вестник"

Дмитрий Морозов, Кразнозерский район

Фото "Мой район — Краснозерский" / ВК