Появились кадры пожара в частном секторе в Дзержинском районе Новосибирска

Вечером 20 сентября в Новосибирске произошел пожар в частном секторе на улице Крестьянской.

Жители соседней улицы Николая Островского сообщили Сиб.фм, что из окон жилого комплекса наблюдали, как полыхает частный сектор. Один из очевидцев отметил, что видел женщину в халате, которая в панике бегала и громко кричала.

Другой местный житель рассказал, что пожарные долго не могли добраться до места происшествия из-за припаркованных автомобилей. Люди выходили на улицу и стучали по машинам, пытаясь разбудить владельцев, чтобы освободить проезд для спасателей.

Кроме того, новосибирцы самостоятельно отгоняли свои автомобили, чтобы помочь пожарным.

По информации краевого ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 21:42 по местному времени. К 22:22 огонь был локализован, а открытое горение ликвидировано в 22:37. Полное тушение произошло в 01:03 21 сентября.

В результате происшествия повреждены три частных дома, надворные постройки, гараж и автомобиль.