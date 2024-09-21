Родители школьников Новосибирска просят вернуть бумажные дневники из-за проблем с электронными

Родители учеников из Новосибирска обратились с просьбой вернуть бумажные дневники.

На неделе с 16 по 20 сентября в новосибирских школах прошли родительские собрания, на которых одной из главных тем стало недовольство электронными дневниками. Родители школьников выразили желание вернуть традиционные бумажные варианты.

С 1 июля 2024 года доступ к ГИС «Электронная школа» возможен только через портал Госуслуг. Для самостоятельного входа в электронный дневник детям старше 14 лет необходимо создать аккаунт на этом портале, в то время как младшие школьники должны быть зарегистрированы через личный кабинет одного из родителей. Эта обязательная привязка к Госуслугам вызвала недовольство у многих родителей.

Некоторые мамы и папы отметили, что сложная схема доступа к информации о домашних заданиях и оценках вызывает больше вопросов, чем ответов. В ходе обсуждений на собраниях родители сообщали о конфликтных ситуациях в чатах, где администрация школы и учителя обвиняли родителей в саботаже. Однако позже ситуация успокоилась, и школе было заявлено, что принуждать никого не будут, хотя решение о возвращении бумажных дневников пока не принято.

Родители также рассказали о разных подходах классных руководителей к данной проблеме. В то время как одна учительница настаивала на регистрации всех детей на «Госуслугах», другая предложила продолжать использовать бумажные дневники, что, по мнению родителей, облегчает процесс и исключает зависимость от интернет-сервисов.

Адвокат Иван Иванов отметил, что регистрация на «Госуслугах» является добровольной, и нет закона, обязывающего граждан иметь учетную запись на этом портале. Он призвал родителей изучить законодательство и объяснить свои права школе.

Тем временем активные родители начали исследовать нормативные документы и выяснили, что имеют право отказаться от использования электронного дневника. Они также обратились к главе регионального Министерства образования с просьбой подтвердить эту информацию.

«Действительно, теперь обязательно заходить в электронный дневник через единый портал Госуслуг. К нам поступают вопросы о необходимости СНИЛС. И мы отвечаем, что такова реальность, и в дневник не зайти, если не зарегистрироваться, предоставив весь пакет документов. Но другое дело, что у родителя есть право отказаться от пользования электронным дневником. Если есть отказ отказывается от такого формата, то должна быть предоставлена возможность использовать бумажным дневником. То есть принуждений здесь быть не может. Это и родители, и школы должны понимать. При этом, конечно, мои коллеги-педагоги получат дополнительную нагрузку, мы это прекрасно понимаем. Но право выбора у детей и родителей есть», – ответила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.