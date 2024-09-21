Стали известны подробности страшного пожара в Дзержинском районе Новосибирска

Вечером 20 сентября в Новосибирске произошел пожар в частном секторе на улице Крестьянской.

Как рассказали Сиб.фм жители ул. Николая Островского, из окна жилкомплекса было видно, как горит частный сектор.

По словам одного из очевидцев, она увидела женщину, которая бегала в халате и громко кричала.

«Все сгорело дотла. Мужики стояли на крыше дома рядом, поливали свой, картина — ужас», — поделилась сибирячка.

Как рассказал другой житель комплекса, пожарные некоторое время не могли подъехать к месту происшествия из-за припаркованных автомобилей. Люди выходили на улицу и стучали по машинам, чтобы их владельцы услышали сигналку и вышли из дома. Кроме того, новосибирцы сами отгоняли свои автомобили, чтобы освободить путь для спасателей.

Один из очевидцев сообщил, что во время пожара сбежал трехлапый рыжий пес.

Уточним, что пожар произошел около полуночи. Над городом поднялся огромный столб дыма. Судя по кадрам, на улице Крестьянской загорелись несколько частных домов.

По данным краевого ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21:42 по местному времени. К 22:22 пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано в 22:37. Окончательно пожар был потушен в 01:03 21 сентября. В результате происшествия были повреждены три частных дома, надворные постройки, гараж и автомобиль.