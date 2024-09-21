Стали известны улицы Новосибирска, где 21 сентября подключат отопление

В Новосибирске объявили список улиц, где отопление будет подключено 21 сентября.

Отопительный сезон в городе стартовал 18 сентября, а второй этап подключения жилых домов к теплу начнется в ближайшую субботу.

Первым зданием, получившим тепло, стал роддом № 7. С 16 сентября отопление начали подавать в социальные учреждения, включая больницы и детские сады. В рамках второго этапа отопление будет подключено на следующих улицах: Планировочная, Путевая, Блюхера, Выставочная, Котовского, Ватутина, Таймырская и часть Вертковской.

Также тепло ожидается в жилых домах на улицах Фабричная, Кубановская, Прибрежная, Чернышевский спуск и Владимировская.

В числе улиц, где отопление будет подключено 21 сентября, названы Связистов, Филатова, Пархоменко, часть Котовского, площадь Труда, сад Кирова, а также Станиславского и Титова (по четной стороне). Подача тепла также запланирована на улицах Мира, Бурденко, Бетонная, часть Затулинского жилмассива и Сибиряков-Гвардейцев.

Кроме того, в СГК сообщили о начале отопительного сезона на улицах Народная, Краснодонский (1-й и 2-й переулки), Дениса Давыдова, а также Олеко Дундича, Залесского, Ипподромская, Земнухова, Кочубея, Мясниковой и Декоративный питомник. Тепло также будет подано в домах по адресам Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лежена, Куприна, Есенина, Фрунзенский жилмассив, Красина, Национальная и Федосеева. Второй этап подключения охватит район Сельхозинститута и Ипподромскую.

Отметим, что третий этап подключения начнется 24 сентября, а четвертый — 27 сентября. После этого тепло получат объекты культуры и образовательные учреждения. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».