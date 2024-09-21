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проиcшествия

В Краснодарском крае началась эвакуация жителей после атаки ВСУ

Фото Сиб.фм

Об этом глава Краснодарского края заявил в телеграм-канале:

«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия».

Он добавил, что на месте происшествия работает глава района Анатолий Перепелин. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

До этого глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что в Тихорецком районе Краснодарского края подавлены два дрона. БПЛА ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, но обломки упавших дронов вызвали «детонацию взрывоопасных предметов».

Ранее Сиб.фм сообщал об атаке ВСУ в Курской области.

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Александр Борисов
журналист

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