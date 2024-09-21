В Новосибирске демонтировали советскую неоновую вывеску «Хлеб»

В Новосибирске была демонтирована советская неоновая вывеска «Хлеб».

В Новосибирске сняли советскую неоновую вывеску «Хлеб», которая украшала фасад здания на улице Вокзальная магистраль, 2 с середины XX века.

Новосибирские активисты, занимающиеся сохранением советского неона, обратились к председателю ТСЖ «Луч» с вопросом о причинах снятия вывески.

Представители товарищества сообщили, что демонтаж был проведен для реставрации, однако не уточнили, какая именно компания займется восстановлением. Активисты выразили обеспокоенность возможностью уничтожения вывески до того, как она будет признана архитектурной ценностью.

Известно, что вывеска была зафиксирована на фотографиях, датированных 1967 годом, но точная дата ее появления остается неизвестной.