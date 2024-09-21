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21 сентября, 09:23
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Авто общество

В Новосибирске из-за ремонта трубопровода продлили закрытие улицы Красина

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в связи с проведением ремонта трубопровода продлили закрытие улицы Красина.

Администрация Новосибирска предупредила о том, что проезд на улице Красина, от дома №62 до проспекта Дзержинского, будет закрыт.

Уточним, что движение на этом участке дороги было ограничено 31 июля этого года из-за ремонта труб. Работы должны были завершиться 15 сентября.

В настоящее время на сайте городской мэрии можно найти информацию о том, что «Новосибирская теплосетевая компания» продолжает вести земляные работы в том же районе.

В мэрии не сообщили, когда откроют движение на проезжей части. Водителей просят объезжать по дорогам общего пользования.

Напомним, что в Новосибирске вернули прежнюю схему проезда на площади Труда.

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Нина Раневская
Журналист

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