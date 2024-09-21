В Новосибирске из-за шутки о бомбе сняли с рейса пассажиров бизнес-класса

Их доставили в полицию.

В аэропорту Толмачево в Новосибирске произошло чрезвычайное происшествие: двое мужчин, находившихся на борту самолета Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, сообщили о якобы заложенной в их ручной клади бомбе. Рейс S75249, который должен был отправиться на Камчатку, был вынужден прервать вылет.

Пассажиры, сидевшие в креслах 1А и 1С, сделали это заявление, когда стюардесса занималась размещением багажа. Однако их шутка не была оценена, и они были незамедлительно сняты с рейса и доставлены в полицейский участок.

Сотрудники служб авиационной безопасности и правоохранительных органов, а также саперы и служебные собаки провели тщательную проверку самолета и пассажиров. Однако в ходе проверки не было выявлено никаких запрещенных предметов.

В итоге рейс в Петропавловск-Камчатский отправился с двухчасовой задержкой.

Напомним, что стали известны подробности страшного пожара в Дзержинском районе Новосибирска.