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общество

В Новосибирске опубликованы секретные кадры Ленина

Фото из открытых источников, lenin.rusarchives.ru

Владимир Ильич Ульянов, более известный под псевдонимом Ленин, родился в 1870 году в российском Симбирске, который впоследствии был переименован в Ульяновск в его честь.

Его отец, Илья Николаевич Ульянов, занимал должность инспектора народных училищ Симбирской губернии и достиг высокого чина действительного статского советника.

В 1887 году Владимир окончил местную гимназию, в том же году был казнен его старший брат Александр Ульянов за участие в заговоре против императора Александра III. Этот трагический момент, возможно, оказал влияние на Владимира и подтолкнул его к участию в революционном движении.

Александр Ульянов придерживался идеологии народничества, стремившегося к свержению самодержавия и построению общества на некапиталистических принципах. В отличие от него, Владимир Ульянов позже принял марксистские идеи, разработанные немецкими философами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Согласно их теории, буржуазный капитализм был лишь временным этапом на пути к коммунизму, когда частная собственность будет упразднена, а классовые различия исчезнут. Маркс и Энгельс предрекали, что переход к коммунизму произойдет через социальную революцию под руководством рабочего класса.

Редакция Сиб.фм нашла и опубликовала редкие кадры Владимира Ленина при жизни.

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Игорь Кириченко
Журналист

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