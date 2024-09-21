В Новосибирске открыли памятную доску погибшему герою СВО Евгению Дедову

Ещё одну памятную доску в честь героя СВО открыли в Новосибирске.

20 сентября в медколледже открыли мемориальную доску в память о командире взвода разведки Евгении Дедова, который героически погиб на СВО. Почтить память военного с позывным «Дантист» собрались сослуживцы, одногруппники и родственники. Память бойца почтили минутой молчания.

Евгений Дедов родился в Курганской области. Затем переехал в Новосибирск, где окончил медколледж. После получения образования он служи в армии, затем выполнял боевые задачи в Чечне.

На СВО ушел добровольцем. По словам брата погибшего, он умер героически под Авдеевкой. Военкомат прислал семье бойца посмертный Орден Мужества. Умер Евгений Дедов в возрасте 39 лет.

Боевые товарищи готовят документы, чтобы представить новосибирца к званию Героя России.

Ранее Сиб.фм сообщал об открытии мемориальной доски Анатолию Квашнину.