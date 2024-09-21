В Новосибирске предприниматели рассказали, как ведут бизнес при ключевой ставке в 19%

13 сентября ключевая ставка повысилась до 19%.

В Новосибирске предприниматели выражают опасения по поводу пересмотра и заморозки множества новых проектов в свете недавнего повышения ключевой ставки до 19% Центробанком, которое произошло 13 сентября. В период с 18 по 20 сентября регулятор представил новые данные о инфляции в регионах и стране в целом, что, по мнению экономистов, усиливает вероятность дальнейшего увеличения ставки до 20%.

BFM-Новосибирск опубликовало мнения девелоперов и банкиров относительно влияния ключевой ставки на бизнес.

Начальник управления по работе с инвесторами Банка ВТБ — вице-президент Леонид Вакеев отметил, что текущая ситуация создает сложные условия для банковского сектора, так как пассивы переоцениваются быстро, тогда как ипотечные портфели остаются с низкими ставками. Он также подчеркнул, что высокие ставки по депозитам могут привлечь новых клиентов, однако важно будет удержать их за счет качества обслуживания.

Банкиры ожидали снижения ключевой ставки в начале 2024 года, основываясь на прогнозах регулятора, однако сейчас о снижении почти никто не говорит. Эксперты предсказывают длительный период высоких ставок.

Учредитель группы компаний TS Group Александр Бoйко заявил, что экономика перегрета и государство предпринимает меры для ее замедления. Он отметил, что в таких условиях бизнес начинает сокращать активность, особенно те компании, которые быстро развивались. Бoйко также указал на тенденцию предпринимателей тратить средства на улучшение личных условий жизни в условиях экономической неопределенности, что, по его мнению, может продолжаться следующие два-три года. Он заверил, что их компания планирует вовремя выйти на рынок с новым жилым комплексом бизнес-класса.

На прошедшем III Саммите застройщиков в Москве, где обсуждались актуальные вопросы строительной отрасли, стало известно о решении Центробанка повысить ключевую процентную ставку до 19%. Генеральный директор строительной компании «Стрижи» Игорь Белoкобыльский отметил, что участники мероприятия не обсуждали это решение. По его словам, застройщики восприняли повышение ставки спокойно, сравнив его с привычной реакцией человека на дождь в сентябре — просто взяв зонтик.

Экономисты, комментируя предыдущее повышение ставки в июле 2024 года, предупреждали о том, что это решение вряд ли окажет значительное влияние на инфляцию. Доктор экономических наук Владимир Клисторин указал на то, что регулятор обеспокоен высоким уровнем инфляции, превышающим целевые ориентиры. Он отметил, что, хотя бизнесу будет сложно в условиях повышенной ставки, регулятору необходимо было предпринять какие-то действия. Клисторин также добавил, что инфляция имеет не только монетарные причины, и замедления не стоит ожидать.