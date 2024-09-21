В Новосибирске самокатчик сбил 8-летнего ребенка

Мальчика доставили в больницу после того, как его сбил водитель электросамоката.

ЧП произошло 21 сентября около 21:00. По словам матери мальчика Анастасии, в Заельцовском районе водитель электросамоката сбил ее сына. Он ехал в сторону пл. Калинина и у дома №159 на Красном проспекте сбил ребенка.

По данным новосибирского ГАИ, в результате ДТП пострадал 8-летний мальчик, которого доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется.

Мать пострадавшего мальчика ищет свидетелей инцидента, чтобы заявить в полицию.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).