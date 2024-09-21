В Новосибирске вернули прежнюю схему проезда на площади Труда

Это связано с завершением работ по строительству съезда №4 на площади Энергетиков.

Пресс-служба Группы компаний «ВИС», занимающейся строительством четвертого моста через Обь и связанных с ним развязок, сообщила о возобновлении автомобильного движения через площадь Труда в обоих направлениях в Новосибирске.

Как сообщил подрядчик, восстановление прежней схемы проезда связано с завершением работ по строительству съезда №4 на площади Энергетиков. На этом участке уже завершено устройство дорожной одежды на площади 1200 квадратных метров, выполнена временная разметка и установлены новые дорожные знаки.

Муниципальное предприятие «Новосибирская энергосетевая компания» завершило работы по модернизации контактной сети троллейбусов. Теперь они могут следовать по недавно открытому съезду №4.

Этот съезд — один из 25, которые будут построены в рамках крупного транспортного проекта. В настоящее время на объекте трудятся около 280 рабочих.

Основные усилия направлены на строительство тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью, эстакады главного хода и нескольких съездов левобережной транспортной развязки. На данный момент готовность левобережной развязки оценивается в 80%, а правобережной — в 89%.

Сообщается, что работы по возведению эстакады основного хода и мостового перехода уже завершены на 92% и 96% соответственно. Об этом сообщает BFM Новосибирск.