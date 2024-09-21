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В Новосибирске загорелось кафе «Восточная кухня»

Фото: телеграм-канал "АСТ-54"

В Новосибирске произошло возгорание в кафе «Восточная кухня» 20 сентября.

В Дзержинском районе Новосибирска 20 сентября произошло возгорание кафе «Восточная кухня», расположенного на улице Доватора, 124.

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области, внутри здания людей не было. Это одноэтажное строение размером 20 на 30 метров, с пристройкой.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В тушении принимали участие 24 пожарных и 6 единиц техники.

Напомним, что появились кадры пожара в частном секторе Новосибирска.

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Нина Раневская
Журналист

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