В Новосибирске заметили толпу фанатов на концерте Хабиба у ТРЦ «МЕГА»

Тысячи новосибирцев собрались на ул. Ватутина на концерт исполнителя «Ягода Малинка».

21 сентября проходит концерт певца Хабиба возле ТРЦ «МЕГА» на ул. Ватутина. Тысячи новосибирцев собрались, чтобы послушать хиты исполнителя.

«Новосибирск! Это было вау. Классно провели время. Не хотелось уходить вообще! Спасибо, что пришли. Я буду скучать по вам», — заявил исполнитель.

Фанаты подарили певцу огромного надувного Чебурашку, а также нарисовали множество плакатов с надписями «Хабиб – ты лучший», «Хочу на сцену к Хабибу».

Ранее Сиб.фм публиковал онлайн-репортаж с концерта Олега Газманова на Михайловской набережной.