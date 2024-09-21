72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
21 сентября, 19:32
пробки
2/10
погода
+15.7°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
72.22% 4.8
сегодня
21 сентября, 19:32
пробки
2/10
погода
+15.7°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 18:41
общество

В Новосибирске заметили толпу фанатов на концерте Хабиба у ТРЦ «МЕГА»

Фото: телеграм-канал Хабиба

Тысячи новосибирцев собрались на ул. Ватутина на концерт исполнителя «Ягода Малинка».

21 сентября проходит концерт певца Хабиба возле ТРЦ «МЕГА» на ул. Ватутина. Тысячи новосибирцев собрались, чтобы послушать хиты исполнителя.

«Новосибирск! Это было вау. Классно провели время. Не хотелось уходить вообще! Спасибо, что пришли. Я буду скучать по вам», — заявил исполнитель.

Фанаты подарили певцу огромного надувного Чебурашку, а также нарисовали множество плакатов с надписями «Хабиб – ты лучший», «Хочу на сцену к Хабибу».

Ранее Сиб.фм публиковал онлайн-репортаж с концерта Олега Газманова на Михайловской набережной.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в