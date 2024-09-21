72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
21 сентября, 06:51
пробки
1/10
погода
+8.1°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
72.22% 4.8
сегодня
21 сентября, 06:51
пробки
1/10
погода
+8.1°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 04:58
Авто

В Новосибирске запущено движение по 6-полосному съезду четвертого моста

Фото Сиб.фм

В Новосибирске завершено строительство одного из съездов четвертого моста на левом берегу. 20 сентября запущено движение по шестиполосному съезду.

По данным компании ВИС, движение запустили на временной схеме по три полосы в каждую сторону, что обеспечивает прямой путь транспорта с проезда Энергетиков до ул. Станционной. Всего в проекте предусмотрено 25 съездов.

По данным регионального минстроя, сейчас на возведении объекта задействованы около 280 рабочих. Общая готовность левобережной развязки около 80 %, а правобережной – почти 90 %.

Напомним, четвертый мост предполагалось сделать платным. По последним данным, его должны ввести в эксплуатацию в конце 2025 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в