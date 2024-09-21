В Новосибирске запущено движение по 6-полосному съезду четвертого моста

В Новосибирске завершено строительство одного из съездов четвертого моста на левом берегу. 20 сентября запущено движение по шестиполосному съезду.

По данным компании ВИС, движение запустили на временной схеме по три полосы в каждую сторону, что обеспечивает прямой путь транспорта с проезда Энергетиков до ул. Станционной. Всего в проекте предусмотрено 25 съездов.

По данным регионального минстроя, сейчас на возведении объекта задействованы около 280 рабочих. Общая готовность левобережной развязки около 80 %, а правобережной – почти 90 %.

Напомним, четвертый мост предполагалось сделать платным. По последним данным, его должны ввести в эксплуатацию в конце 2025 года.