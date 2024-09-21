В Новосибирске жители аварийного дома попросили Бастрыкина о расселении

Жители аварийного дома в Новосибирске обратились к Бастрыкину с просьбой о переселении.

Как сообщается в местных СМИ, жители дома № 24 на улице Красный Факел в Первомайском районе Новосибирска обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они рассказали, что их дом находится в аварийном состоянии: канализационные трубы почти сгнили, фундамент просел, а стены и потолки покрылись плесенью и трещинами. Жители опасаются, что здание может обрушиться в любой момент.

В своем обращении жильцы дома рассказывают, что неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой о помощи. Однако их просьбы остались без ответа.

Еще в 2015 году дом получил первое техническое заключение, подтверждающее его аварийное состояние. Но даже несмотря на это, переселение, которое должно было начаться до 2024 года, так и не было осуществлено. Из-за плохих условий проживания жильцы испытывают как моральные, так и физические страдания.

Собственники дома, устав от бездействия местных властей, решили обратиться за помощью к федеральным органам. Несмотря на это, дом продолжает разрушаться: недавно обвалилась стена, однако соответствующие службы не отреагировали на этот инцидент.

Напомним, что в Новосибирске жители пятиэтажки пробираются в подъезд по доскам над ямой.