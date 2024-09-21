В Новосибирске жители пятиэтажки пробираются в подъезд по доскам над ямой

В Новосибирске жители пятиэтажного дома вынуждены ходить в подъезд по доскам, которые установлены над ямой.

Жители многоквартирного дома № 9 по улице Геодезической вынуждены преодолевать опасный путь к своему подъезду, проходя по узким доскам, которые расположены над глубокой ямой с водой.

Причиной возникновения ямы стали работы по капитальному ремонту дома, в ходе которых были затронуты входные группы. Из-за этого крыльцо исчезло.

Новосибирцы выражают недовольство: судя по фотографиям, передвигаться по неустойчивой конструкции опасно даже для взрослых, не говоря уже о детях.

Как стало известно, местная прокуратура уже заинтересовалась ситуацией.

Напомним, что в Новосибирске отремонтировали сложную дорогу в рамках БКД.