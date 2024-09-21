В Новосибирской области количество лесных пожаров сократилось в 10 раз

В Новосибирской области количество лесных пожаров уменьшилось в 10 раз.

С начала пожароопасного сезона в 2024 году в Новосибирской области произошло 37 лесных пожаров. Это в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В этом году огонь охватил общую площадь в 151,21 гектара. Средняя площадь одного лесного пожара составила 4,1 гектара, что также меньше, чем в прошлом году.

В то же время все пожары были ликвидированы в течение суток. В регионе используется четырехуровневая система мониторинга, которая включает наземный, видео- и космический мониторинг.

Специалисты утверждают, что главными причинами лесных пожаров по-прежнему являются распространение огня с территорий, относящихся к другим категориям, и неосторожное обращение с огнем местного населения.

«Особое внимание уделено местам массового пребывания местного населения. Проведено 7 623 контрольно-проверочных мероприятия – составлены административные протоколы на 184 лица, наложено штрафов на сумму 595 тыс. руб», – объяснил и.о. заместителя министра природных ресурсов и экологии области Максим Яковлев.

Напомним, что стали известны подробности страшного пожара в Дзержинском районе Новосибирска.