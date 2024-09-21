В октябре россиян начнут лишать пенсии из-за ошибки в трудовой книжке

В октябре российских граждан могут начать лишать пенсии из-за ошибки в трудовой книжке.

С октября текущего года россияне могут столкнуться с проблемами при назначении пенсии из-за неточностей в трудовых книжках. Эксперты подчеркивают, что перед выходом на пенсию крайне важно тщательно проверить все документы, так как ошибки могут повлиять на размер выплат или даже привести к отказу в их назначении.

Одной из наиболее распространенных проблем являются ошибки в трудовой книжке, которая является основным документом, подтверждающим трудовой стаж. Специалисты рекомендуют регулярно проверять информацию на индивидуальном лицевом счете, где фиксируются все периоды работы и начисленные взносы в пенсионный фонд. Это позволит своевременно выявлять и исправлять недочеты, такие как отсутствие записей или ошибки в периодах занятости.

Кроме того, необходимо собирать справки о трудовом стаже от всех работодателей. Это поможет восстановить точные данные о трудовой деятельности в случае возникновения проблем с подтверждением стажа, особенно для работников на льготных должностях, которые имеют право на досрочную пенсию. Важно следить за правильным оформлением льготного стажа, так как правила его начисления могут различаться в зависимости от должностей в одной организации.

Также эксперты подчеркивают важность правильного оформления справок о доходах. Документы, содержащие информацию о всех отчислениях в пенсионный фонд, рекомендуется хранить на протяжении многих лет, так как они могут понадобиться при подаче заявления на пенсию. Специалисты советуют создать отдельную папку для хранения всех справок, подтверждающих выплаты и отчисления.

Среди типичных ошибок в трудовых книжках, способных повлиять на назначение пенсии, выделяются:

отсутствие или неразборчивая печать на записях об увольнении;

отсутствие наименования организации или должности при приеме на работу;

отсутствие записи о реорганизации предприятия, что может привести к несоответствию данных о приеме и увольнении;

незаверенные исправления или подчистки в записях;

отсутствие данных об изменении фамилии, имени или отчества;

отсутствие ссылки на номер или дату приказа о приеме на работу;

нечитаемые записи о местах работы.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты настоятельно рекомендуют регулярно проверять записи в трудовой книжке и следить за правильностью оформления документов. Ошибки могут затруднить процесс назначения пенсии или привести к снижению суммы выплат.