Видеохостинг YouTube снова заработал в Новосибирской области

Пользователи сети сообщают о возобновлении работы YouTube 20 сентября.

В Новосибирской области у пользователей частично начал работать YouTube, обратил внимание Сиб.фм. Площадка стала доступно на мобильной версии и десктопе. Однако не у все пользователей.

Ранее депутат ГД Антон Горелкин назвал сбои в работе YouTube с «деградацией кэширующего оборудования» видеохостинга. А его коллега, Александр Хинштейн, говорит, что это связано со сложностями в работе Google.

Напомним, Сиб.фм ведет рубрику «Блокировка YouTube». Читайте все по теме ЗДЕСЬ!