Во время пожара в частном секторе Новосибирска сбежал трехлапый пес

20 сентября вечером на улице Крестьянская произошел пожар в частном секторе.
По информации краевого ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21:42 по местному времени. К 22:22 пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано в 22:37. Окончательно пожар был потушен в 01:03 21 сентября. В результате происшествия были повреждены три частных дома, надворные постройки, гараж и автомобиль.
Как стало известно Сиб.фм, во время пожара на улице Крестьянская у ЖК «Галактика» у одной из жительниц убежал пес по кличке Борзый.
Собака имеет рыжий окрас. На животном присутствует желтый ошейник с адресником.
Борзый имеет одну особенность — он трехлапый.
Подробности крупного пожара по ул. Крестьянской можно прочитать в материале Сиб.фм.