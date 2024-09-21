Жительница Новосибирской области окончила школу и уехала в зону СВО

18-летняя жительница Искитимского района Нармин подписала контракт и ушла спасать раненых солдат в зону СВО.

Выпускница школы в Искитимском районе Нармин решила посвятить себя медицине. Но направилась не в медуниверситет, а подписала контракт и направилась в зону СВО, сообщает VN.ru.

В зоне СВО ей дали позывной «Ребёнок». Там она работает в сортировочном госпитале на Краснолиманском направлении. Туда поступают раненые бойцы с передовой.

По словам юного медика, ее задача оказывать помощь врачам, мыть и переодевать солдат.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры 100 героев СВО из Новосибирской области в канун двухлетия мобилизации.