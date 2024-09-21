Жителям Новосибирска рассказали о приметах на праздник Малая Пречистая 21 сентября

21 сентября в церковном календаре отмечается Рождество Пресвятой Богородицы, которое считается одним из самых значимых праздников. В народе этот день известен как Малая Пречистая.

Согласно преданиям, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей, пока однажды к ним не явился ангел. Он сообщил, что вскоре о их потомстве будут говорить по всему миру. Через девять месяцев у Анны родилась дочь, которую назвали Марией.

На Руси этот день также был связан с древним праздником Осенины, когда завершались полевые работы и встречали осень. В народной традиции Богородица считалась покровительницей матерей и символом плодородия. Образ земли часто ассоциировался с образом Богоматери.

В этот день было принято навещать новобрачных, чтобы узнать, как они живут, иногда давали им советы. От молодой хозяйки ожидали угощений, а муж должен был показать свое хозяйство. Также наблюдали за погодой: если день был солнечным, это предвещало теплую осень.

Существовали и определенные запреты: в этот день не рекомендуется много трудиться и перегружать себя работой. Лучше уделить время отдыху, молитвам и посещению церкви. Запрещалось заниматься рукоделием — шить, вязать или плести, поскольку неудачи в этих делах могли привести к неприятностям.

Кроме того, 21 сентября не следует брать в руки острые предметы, ссориться или выяснять отношения. Хлеб в этот день не резали, а ломали руками, а крошки отдавали животным или птицам. Об этом сообщает «АиФ Новосибирск».