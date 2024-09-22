Мать сбитого самокатчиком 8-летнего ребенка написала заявление в полицию в Новосибирске

В Новосибирске на площади Калинина подросток на электросамокате сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ЧП.

Мать 8-летнего ребёнка написала заявление в полицию на самокатчика, который сбил её сына. Об этом женщина рассказала корреспонденту Сиб.фм

По информации регионального ГАИ, происшествие случилось в Заельцовском районе, когда самокатчик, движущийся в сторону площади, наехал на ребенка возле Красного проспекта, 159.

Мать ребёнка Анастасия поделилась, что её сын шел впереди неё, когда его неожиданно сбил самокатчик. Ярослав громко плакал и кричал, также у него пошла кровь. Женщина попыталась догнать виновника, но ему удалось скрыться.

На место инцидента была вызвана скорая помощь. Медики доставили мальчика в Детскую больницу скорой медицинской помощи, где ему наложили швы на ногу.

В настоящее время мать пострадавшего ищет свидетелей происшествия для выяснения всех обстоятельств.