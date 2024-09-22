Новосибирская школьница отправилась на службу в зону СВО

18-летняя Нармин приняла решение подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции сразу после окончания школы.

В Новосибирске 18-летняя Нармин, представительница традиционной аварской семьи, приняла решение подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции сразу после окончания школы.

Девушка, мечтающая стать врачом, выбрала путь военной службы вместо поступления в медицинский институт. О своем решении она сообщила родителям лишь во время поездки к месту дислокации, опасаясь их негативной реакции.

Во время отпуска Нармин посетила волонтеров искитимской организации «Журавлик», где поделилась информацией о работе госпиталя и нуждах на передовой. Она ознакомилась с производственными цехами, занимающимися изготовлением маскировочных сетей и продуктов быстрого приготовления, и проявила особый интерес к упаковке бинтов и медикаментов.

Госпиталь, в котором служит Нармин, обеспечивает все необходимые условия для оказания помощи раненым. В ее обязанности входит выполнение поручений врачей и поддержка морального духа солдат. Девушка отметила, что военнослужащие особенно ценят простую воду и гуманитарную помощь, включая письма от родных.

С позывным «Ребенок» Нармин подписала контракт на два года и планирует оставаться в зоне СВО до победы. После завершения службы она намерена продолжить обучение на хирурга.