Новосибирский агроном дал советы по посадке и хранению озимого лука

С приближением осени дачники в Новосибирске начинают активную подготовку к посадке озимого лука. Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев поделился рекомендациями о том, когда и как правильно проводить эту процедуру, а также как сохранить урожай.

С приближением осени дачники в Новосибирске начинают активную подготовку к посадке озимого лука. Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев поделился рекомендациями о том, когда и как правильно проводить эту процедуру, а также как сохранить урожай, пишет АиФ-Новосибирск.

По словам специалиста, перед посадкой озимого лука необходимо тщательно подготовить участок. Важно провести перекопку земли, добавив компост или минеральные удобрения. При этом агроном советует не использовать дорогие средства, а остановиться на более доступных вариантах. Оптимальные сроки для посадки — конец сентября и начало октября.

Что касается хранения луковиц, то ключевым моментом является их качественная сушка. Алексей Мармулев не рекомендует сразу обрезать плоды; лучше оставить их под укрытием, защищенным от влаги, на срок не менее недели, чтобы «шейка» успела подсохнуть.

Специалист также отметил, что некоторые дачники хранят лук по старинке, заплетая его в косы. Однако в теплом помещении это может привести к появлению вредителя — лукового трипса, который делает кожуру овоща липкой.

Алексей Мармулев подчеркнул, что для хранения лука лучше выбирать прохладные подвалы.