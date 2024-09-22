Опубликован обновленный график выхода на пенсию в Новосибирске

В Новосибирске опубликован пересмотренный график выхода на пенсию, который отражает изменения пенсионного возраста по годам.

С 2018 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста, затронувшее всех граждан, родившихся с середины 1950-х годов. До этого момента пенсионный возраст оставался неизменным с 1932 года, что сделало необходимым реформирование пенсионной системы для соответствия современным экономическим и демографическим условиям.

Новые правила вводятся постепенно, что позволяет гражданам адаптироваться к изменениям. Власти акцентируют внимание на социальной справедливости, сохраняя льготы для определённых категорий граждан, таких как многодетные матери и работники с длительным стажем. Эти меры призваны обеспечить стабильность пенсионной системы и способствовать активному участию граждан в трудовой жизни.

Изменения в графике выхода на пенсию

Согласно обновлённым данным, пенсионный возраст для различных групп изменился следующим образом:

- Женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 55,5 лет, мужчины 1959 года — в 60,5 лет.

- Для женщин 1965 года и мужчин 1960 года пенсионный возраст составит 56,5 и 61,5 лет соответственно.

- Женщины 1966 года и мужчины 1961 года смогут получать страховую пенсию с 58 и 63 лет начиная с 2024 года.

- Женщины 1967 года и мужчины 1962 года выйдут на пенсию в 59 и 64 года соответственно с 2026 года.

- Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, а также мужчины 1963 года и позже, смогут выходить на пенсию в 60 и 65 лет начиная с 2028 года.

Для женщин с пятью и более детьми пенсионный возраст остаётся на уровне 50 лет. С 2019 года введена возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в возрасте 57 лет и с четырьмя детьми — в 56 лет.

Также предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию для граждан с длительным трудовым стажем: мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами могут выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Эти изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к современным условиям и стимулирование активной трудовой деятельности среди населения, учитывая индивидуальные жизненные обстоятельства и трудовой стаж.