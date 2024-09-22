72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 13:49
пробки
3/10
погода
+18.1°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 13:49
пробки
3/10
погода
+18.1°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 12:15
проиcшествия

Опубликованы кадры смертельного ДТП с мотоциклом в Новосибирске

Фото: Госавтоинспекция НСО

В центре Новосибирска в ночном ДТП погиб молодой мотоциклист.

В Новосибирске ночью молодой мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии в центре города. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото Опубликованы кадры смертельного ДТП с мотоциклом в Новосибирске 2

По предварительным данным, инцидент случился на улице Писарева, когда мотоцикл марки Suzuki столкнулся с автомобилем Haval, который поворачивал налево под управлением мужчины 1988 года рождения.

В результате столкновения мотоциклист, предположительно, в возрасте 20-25 лет, получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые занимаются выяснением всех обстоятельств аварии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в