Опубликованы кадры смертельного ДТП с мотоциклом в Новосибирске

В центре Новосибирска в ночном ДТП погиб молодой мотоциклист.

В Новосибирске ночью молодой мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии в центре города. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, инцидент случился на улице Писарева, когда мотоцикл марки Suzuki столкнулся с автомобилем Haval, который поворачивал налево под управлением мужчины 1988 года рождения.

В результате столкновения мотоциклист, предположительно, в возрасте 20-25 лет, получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые занимаются выяснением всех обстоятельств аварии.