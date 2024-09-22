Под Новосибирском вырубили лес и организовали карьер для добычи супеси

На место карьера выехал местный блогер.
На территории, прилегающей к строящейся умной спортивной площадке в Краснообске, произведена вырубка деревьев, а также организован карьер для добычи супеси. Об этом сообщила группа «Сибирский наблюдатель» в социальной сети ВКонтакте.
Местные жители обеспокоены по поводу законности проводимых работ, отмечая отсутствие ограждений и паспорта объекта на строительной площадке. Также жители отметили близкое расположение гимназии и собачьей площадки, что вызывает вопросы о соблюдении мер безопасности.
Как сообщает в группе, владельца паблика пытались напугать имитацией наезда.
«Он пытался напугать меня!!! Каким-то трактором!!!! Православного Краснообского Блогера, повидавшего в поселке наверное всё!!!! А если бы с этого ковша на меня что-то упало? Кто бы отвечал?», — пишут в группе.