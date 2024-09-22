Председатель СК Бастрыкин заинтересовался авариным домом в Новосибирске

В Новосибирске не расселяют жителей аварийного дома.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК рассказали, что жители Первомайского района пожаловались, что их не расселяют из аварийного дома. Здание было построено 89 лет назад, а статус "аварийный" ему присвоили в 2017 году, однако до настоящего времени местной администрацией мер, направленных на расселение граждан, не принято.

«По данному факту региональным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Быстрыкин поручил руководителю Следкома по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. повторно доложить о ходе расследования уголовного и по доводам обращения.