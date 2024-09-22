Шесть автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Новосибирской области

На трассе между Плотниково и Гусиным Бродом произошло столкновение шести автомобилей. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

49-летний водитель грузового автомобиля Sharman выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Mitsubishi Outlander, Nissan, Mazda, Toyota Harrier и Honda Odyssey.

В результате аварии пострадали 43-летний водитель Nissan и 51-летняя женщина, управлявшая Mitsubishi Outlander. Пострадавших доставили в больницу.

На месте аварии организовано реверсивное движение. Обстоятельства происшествия уточняются.

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