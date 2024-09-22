Срок сдачи частной школы в Новосибирске отложен до 2026 года из-за «бессовестных людей»

В Заельцовском районе Новосибирска продолжается строительство частной школы на 600 мест. Первоначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию к началу следующего учебного года, однако теперь срок сдачи перенесен на 2026 год из-за задержек, связанных с бюрократией.

Девелопер Александр Бoйко сообщил, что процесс строительства шел по намеченному графику, но компания, отвечающая за экспертизу, не предоставила обратную связь на протяжении восьми месяцев. В результате компании TS Group пришлось повторно оплачивать экспертизу другой организации, об этом пишет BFM-Новосибирск.

«В связи с этой заминкой из-за бессовестных людей мы получили положительное заключение позже, чем должны были. В связи с этим у нас идет дикая задержка. К сожалению, мы уже не успеваем запустить школу в следующем году учебном. Но 2026 год мы видим четко. В 2026 году мы планируем открыть нашу большую школу», — сказал он.

Новая школа будет расположена вблизи Заельцовского бора и сможет принять более 600 учеников. В настоящее время на объекте завершаются работы по перекрытию спортивного зала, который станет самым большим среди учебных заведений Новосибирска.