Тренер ХК «Сибирь» прокомментировал победу над «Спартаком»

Тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что его команду замотивировали болельщики.

21 сентября в домашнем матче ХК «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сибиряков.

Голы в ворота соперников забили Тревор Мерфи, Владимир Бутузов, Максим Карпов. Единственную шайбу в ворота «Сибири» забил игрок «Спартака» Андрей Локтионов.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев, что команду замотивировали болельщики. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Хорошая командная игра, победа! Много внимания перед этим матчем уделяли видеоаналитике — знали сильные стороны «Спартака», их первую тройку Морозов-Порядин-Голдобин. Ключевые факторы сегодня — то. что доносили до ребят перед игрой, это было полностью выполнено.А ещё болельщики, которые своей энергией перед матчем зарядили нас!», — отметил он.

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